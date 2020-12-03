Зідан хоче влаштувати чистку у Реалі

Француз втратив довіру до Азару та Едегору

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан готовий розлучитися з 70 відсотками гравців команди.

Про це повідомляє SPORT.es.

Француз втратив довіру до Едену Азару і Мартіну Едегору, який повернувся з оренди в Реалі Сосьєдад тільки перед початком нового чемпіонату.

Зідан твердо розраховує тільки на захисників Серхіо Рамоса, Рафаеля Варана і Ферлана Менді, півзахисників Каземіро і Федеріко Вальверде, а також форварда Каріма Бензема.

При цьому Зідан доносив керівництву клубу думка про необхідність посилення складу, але минулого міжсезоння бланкос відмовилися від гучних трансферів через пандемію COVID-19 і витратної реконструкції домашнього стадіону.

Після поразки від Шахтаря (0:2) в п'ятому турі Ліги чемпіонів Зідана почали пов'язувати з відходом із клубу, але сам тренер і керівництво бланкос налаштовані продовжити співпрацю.

Наступний матч команда Зідана проведе в суботу, 5 грудня, коли зустрінеться з Севільєю в чемпіонаті Іспанії.