Президент Вереса назвав амбітну мету клубу

Верес хоче якомога довше протриматися у Кубку України та пробитися в УПЛ за підсумками сезону Першої ліги.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Мені дуже сподобався перший тайм у виконанні наших футболістів. Підопічні Юрія Вірта помітно переважали "містян" і могли зняти з порядку денного питання про переможця ще до перерви. На жаль, підвела реалізація.

У другому таймі гра точилася вже більше на зустрічних курсах. Після того як Роберт Гегедош відкрив рахунок, Верес залишився в меншості, проте продовжував контролювати хід подій на полі і, вважаю, награв на перемогу.

Я дуже задоволений як тренерським штабом, так і гравцями, вони заслужили ті серйозні преміальні, які одержали вчора.

Я не приховую, що у Вереса амбітні плани щодо виступів на обох фронтах: у чемпіонаті ми хочемо вибороти путівку до елітного дивізіону, а в кубкових змаганнях протриматися на дистанції якомога довше.

Також тішить, що в розпалі реконструкція стадіону Авангард. Це дає підстави сподіватися, що вже наступного сезону Верес зможе приймати суперників у Рівному", - розповів Надєїн.