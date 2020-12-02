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Верес здолав Маріуполь. Результати 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні 14:55 694 0
Турнір залишили по одній команді з УПЛ, Першої та Другої ліг
Верес здолав Маріуполь. Результати 1/8 фіналу Кубку України
#Верес, #Дніпро-1, #Маріуполь, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналу Кубку України рівненський Верес зустрічався з ФК Маріуполь, ВПК-Агро приймав СК Дніпро-1, а Колос завітав у гості до вінницької Ниви.

У Млинові Верес переграв Маріуполь. На 68-ій хвилині Гегедош ударом зі штрафного відкрив рахунок. Через чотири хвилини Мірошник грубо зіграв у центрі поля і отримав червону картку. То ж Верес змушений далі грати у меншості. По при це рівнянам вдалося зберегти переможний рахунок та вийти до чвертьфіналу турніру.

Сафронов розпочав розгром ВПК-Агро. На початку другого тайму у складі Дніпра-1 Назаренко оформив дубль. Далі гості збільшили рахунок - Довбик реалізував пенальті. У компенсовані хвилини відзначився Когут.

Колос на виїзді переграв вінницьку Ниву. Оріховський перед перервою забив перший гол. У середині другого тайму матчу Оріховський подвоїв рахунок. Колос забив  ще два голи (спочатку Денис Костишин реалізував пенальті, а у компенсовані хвилини відзначився Коваль) і святкував впевнену перемогу.

Кубок України
1/8 фіналу, 2 грудня

Верес - ФК Маріуполь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Гегедош

ВПК-Агро - СК Дніпро-1 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Сафронов, 0:2 - 47 Назаренко, 0:3 - 54 Назаренко, 0:4 - 72 Довбик (пен). 0:5 - 90+3 Когут

Нива (Вінниця) - Колос 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Оріховський, 0:2 - 68 Оріховський, 0:3 - 83 Костишин (пен), 0:4 - 90+3 Коваль

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу у 11 турі УПЛ.

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