Неймар: Хочу зіграти з Мессі наступного року

Джерело - espn.co.uk.
Нападник ПСЖ Неймар хотів би знову зіграти в одній команді з нападником Барселони Ліонелем Мессі.
Про це заявив сам бразилець.
"Найбільше я хочу знову зіграти з Мессі, знову насолоджуватися грою з ним. Він може грати на моїй позиції, я не проти. Але я хочу зіграти з ним наступного року. Потрібно зробити це у наступному сезоні ", - заявив Неймар.
У 2015 році бразилець і аргентинець разом вигравали Лігу чемпіонів у складі Барселони, звідки Лео намагався піти в минуле міжсезоння.
Мессі намагався покинути Барселону, але був змушений залишитися в клубі через юридичних нюансів його контракту.
У міжсезоння Ліонеля пов'язували з Манчестер Сіті, хоча головний тренер містян Жузеп Гвардіола і говорив, що хоче бачити Мессі в Барселоні до кінця його футбольної кар'єри.
Раніше, Челсі спробує перехопити Мессі.