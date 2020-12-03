Пірло: Динамо намагалося зрівняти рахунок

У першому таймі матчу Ліги чемпіонів з Динамо (3:0) гравці Ювентуса ризикували.

Про це заявив головний тренер туринців Андреа Пірло.

"Ми ризикували в кінці першого тайму, але це нормально. У цьому турнірі неможливо домінувати всі 90 хвилин, граючи проти хороших команд. Вони намагалися зрівняти рахунок, і нам довелося оборонятися якийсь час, але в цілому я задоволений підходом хлопців до справи.

Мората прибув в Ювентус дуже молодим. Він повернувся набагато більш зрілим гравцем і особистістю після Мадрида і Лондона. Він щасливий тут. Він не відчуває тиску, і це допомагає йому демонструвати свою найкращу гру. Ми хотіли бачити його в Ювентусі і раді, що він тут.

Я дуже радий за Федеріко К'єзу, він довго не міг забити. Йому потрібен був цей гол. Думаю, тепер він продовжить забивати. Новим гравцям завжди потрібен час на адаптацію", - зазначив Пірло.