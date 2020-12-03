 Ребров: Матч із Барселоною дав нам важливий досвід перед грою з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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#Ференцварош, #Ребров

Джерело - ФК Ференцварош.

У другому таймі матчу з Барселоною (0:3) гравці Ференцвароша сконцентрувалися на власній грі.

Про це заявив головний тренер угорців Сергій Ребров.

"Після перших 25-ти хвилин я був розчарований, тому що на тренуваннях ми відпрацьовували саме такі ситуації, з яких ми, в результаті, отримували голи. У другому таймі ми краще сконцентрувалися на власній грі. Ми знали, що забити Барселоні буде дивом. Нам потрібно продовжувати працювати і готуватися до нашого останнього матчу у межах групового етапу.

Про що я говорив з футболістами у перерві? Нам вдалося забути перші 30 хвилин. Ми намагалися більше тримати м'яч. Навіть під час перерви я просив своїх гравців спробувати зіграти в свій футбол, і це спрацювало. Ми намагалися створювати ситуації, але проти такого сильного суперника, як Барселона, грати дуже складно. Цей матч також дав нам важливий досвід перед останнім поєдинком із київським Динамо.

Це здорово для країни, що Ференцварош знову грає в Лізі чемпіонів після стількох років, і дуже шкода, що клубу доводиться робити це на такому красивому стадіоні без глядачів. Думаю, результати були б зовсім інші, якби ми всі зустрічі грали за переповнених трибун", - сказав Ребров.

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