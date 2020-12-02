ПСЖ обіграв Манчестер Юнайтед, Брюгге знищив Зеніт. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 5 туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
05 тур, 02 грудня
Боруссія Д. – Лаціо 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 44 Геррейро, 1:1 – 67 Іммобіле
Брюгге – Зеніт 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 33 де Кетеларе, 2:0 – 58 Ванакен, 3:0 – 73 Ланг
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 6 Неймар, 1:1 – 32 Рашфорд, 1:2 – 69 Маркіньюш, 1:3 - 90+1 Неймар
Севілья – Челсі 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Жіру, 0:2 – 54 Жіру, 0:3 – 74 Жіру, 0:4 – 83 Жіру
Ференцварош – Барселона 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 14 Грізманн, 0:2 – 20 Бретвейт, 0:3 – 28 Дембеле