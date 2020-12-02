 ПСЖ обіграв Манчестер Юнайтед, Брюгге знищив Зеніт. Результати 5 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів
Вчора 23:50 292 2
Ювентус - Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:50 13006
Ювентус - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:40 1466
Зоря - Лестер: онлайн-трансляція
Вчора 22:00 226
Мораес вибув до кінця року
Вчора 20:44 1485
Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 17:26 644
Галатасарай готує трансфер Яремчука
Вчора 16:59 2273
Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України
Вчора 15:52 1141
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Вчора 15:33 934
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Вчора 15:15 6490
Блоги
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Вчора 10:56 446
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:46 2228
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:23 924
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
01.12.2020 19:56 687
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
01.12.2020 13:52 2379
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
2 Грудня 2020
23:56 Футбол ПСЖ обіграв Манчестер Юнайтед, Брюгге знищив Зеніт. Результати 5 туру Ліги чемпіонів 425
23:50 Футбол Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів 292 2
23:50 Футбол Ювентус - Динамо 3:0. Як це було 13006
23:40 Футбол Ювентус - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу 1466
23:14 Футбол Краснодар – Ренн 1:0. Огляд матчу 374
23:00 Блог Ювентус відкриває рахунок у матчі проти Динамо 453
22:59 ММА Нурмагомедов назвав наступного чемпіона UFC у легкій вазі 380
22:50 Баскетбол Леброн продовжив контракт з Лейкерс 419
22:30 Футбол Башакшехір - РБ Лейпциг 3:4.Огляд матчу 564
22:30 Кіберспорт Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України 471
22:14 Футбол Гравці Реала виступають за відставку Зідана 769
22:00 Футбол Зоря - Лестер: онлайн-трансляція 226
21:50 Футбол Лейпциг вирвав перемогу у Башакшехіра, Краснодар обіграв Ренн. Результати 5 туру Ліги чемпіонів 449
21:41 Хокей. УХЛ Краматорськ вирвав перемогу у Крижаних Вовків в УХЛ 826
21:29 Футбол Верес - ФК Маріуполь 1:0. Огляд матчу 835
21:29 Блог Леоненко завів сторінку в Instagram 283
21:10 Хокей. УХЛ Донбас здолав Білий Барс у 13 турі УХЛ 1298
20:54 Футбол Циганков та Родрігес у старті Динамо на матч з Ювентусом 1583
20:44 Футбол Мораес вибув до кінця року 1485
20:33 Футбол Вірт: Гравці Вереса отримають рекордні преміальні 1555
20:16 Футбол Супряга: Динамо зробить все для перемоги над Ювентусом 1804
19:56 Футбол Буяльський: Гра з Ювентусом нічого не вирішує 1931
19:32 Футбол Баварія хоче переманити двох лідерів Боруссії М 1601
19:17 Футбол Клопп може очолити збірну Німеччини 1714
19:02 Пряма трансляція Зоря - Лестер: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 340

ПСЖ обіграв Манчестер Юнайтед, Брюгге знищив Зеніт. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 425 0
Результати матчів Ліги чемпіонів
ПСЖ обіграв Манчестер Юнайтед, Брюгге знищив Зеніт. Результати 5 туру Ліги чемпіонів
#ПСЖ, #Барселона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
05 тур, 02 грудня

Боруссія Д. – Лаціо 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Геррейро, 1:1 – 67 Іммобіле

Брюгге – Зеніт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 де Кетеларе, 2:0 – 58 Ванакен, 3:0 – 73 Ланг

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Неймар, 1:1 – 32 Рашфорд, 1:2 – 69 Маркіньюш, 1:3 - 90+1 Неймар

Севілья – Челсі 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Жіру, 0:2 – 54 Жіру, 0:3 – 74 Жіру, 0:4 – 83 Жіру

Ференцварош – Барселона 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 14 Грізманн, 0:2 – 20 Бретвейт, 0:3 – 28 Дембеле

Раніше, Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()