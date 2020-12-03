У всіх іграх в Лізі чемпіонів гравці Динамо припускалися таких помилок, які перекреслювали хорошу гру.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Сьогодні на полі відчувалася різниця в досвіді, різниця в майстерності. У нашому складі дуже багато молодих гравців, які ще навчаються і, звичайно, помиляються. Я приймаю ці помилки. Але досвід і майстерність у гравців Ювентуса на сьогодні відчутно вище.

Наша участь у цьогорічній Лізі чемпіонів є уроком для нашої молоді. Ми вчимося, отримуємо досвід. Як я вже говорив, у всіх іграх, які ми зіграли досі в цій Лізі чемпіонів, ми не доводили справу до кінця. Ми виконували тільки 50 відсотків з того, що повинні, а після цього в другому таймі зазвичай допускали помилки. Я не допускаю, що гравці розслаблялися, але позначався брак досвіду, відсутність концентрації в потрібний момент призводив до цих помилок. За які наш суперник нас карав. Суперник досвідченіший, більш майстерний.

Власне кажучи, і сьогодні ми добре грали, контролювали хід зустрічі на початку другого тайму, контролювали м'яч. Ми весь час чекали, що у нас з'явиться гольовий момент, і ми зрівняємо рахунок. Але помилки, допущені в обороні і те, як ми легко віддали супернику м'яч при другому взятті наших воріт, підрізало нам крила. У всіх іграх ми припускалися таких помилок, які перекреслювали нашу хорошу гру", - сказав Луческу.