 Заря - Лестер смотреть онлайн матч Лига Европы 3.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Лестер 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:00 2668 0
Зоря - Лестер 0:0. ОНЛАЙН

Зоря - Лестер: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

65' Фукс грубо зіграв у верховій боротьбі проти Громова, штрафний на користь Зорі.

63' Томас виконував подачу з лівого флангу, але вдалося відбитися захисникам Зорі.

61' Тим часом у Греції Брага відновила перевагу у два м'ячі. Невтішні новини для Зорі.

59' Менді грубо зіграв у центрі поля. Жовта картка для француза.

57' Подвійна заміна від Роджерса. Замість Ндіді та Моргана на поле вийшов Менді та Фукс.

56' Юрченко виконував подачу під удар, але постріл Назарини заблокували захисники.

55' Подавав Юрченко, але від голови Ндіді м'яч пішов на кутовий.

54' У руку Прату влучив м'яч. Небезпечний штрафний для Зорі.

52' Класна подача пішла у штрафний майданчик Лестера. Юрченко класно пробив головою, але м'яч влучив у поперечину.

50' Томас пробивав з непоганої позиції, але знову над воротам пішов м'яч.

48' Знову намагався Ундер пробити здалеку, але м'яч полетів вище воріт.

47' Заміна відбулася в складі Лестера. Замість Перейри на поле вийшов Томас.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Досить рівна у нас гра. Зоря має забивати обов'язково у наступній 45-хвилинці.

45' Іхеначо отримав жовту за грубу гру у верховій боротьбі.

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму.

44' Пішла подача від Юрченка, але захисники Лестера вибили м'яч.

43' Громов після хорошого пасу проривався до воріт Лестера, але вдалося Фофані вибити м'яч на кутовий.

41' Перейра грубо зіграв у центрі поля, жовта для португальця.

39' Барнс прорвався по флангу і пробив по воротах, але у боротьбі з Іванісенею м'яч пішов повз ціль.

38' Ще один кутовий виконувала Зоря, але Іхеаначо вибив м'яч. Кочергін пробив у дотик, але вийшло дуже неточно.

36' Тим часом АЕК відіграв один гол. 1:2 в Афінах.

35' Після ще одного кутового Фаворов пробивав головою, але повз ворота пішов м'яч.

34' Після кутового м'яч відскочив до Циганікса, той потужно пробив здалеку, але Ворд парирував удар.

33' Джастін прострілював з лівого флангу, але Абу-Ханна вибив м'яч подалі від свого штрафного майданчика.

32' Циганікс прямою ногою пішов на Ундера. Жовтою карткою арбітр нагородив захисника Зорі.

31' Ундер один на один виходив після обрізки в центрі поля, але вінгер Лестера пробив трохи повз ворота.

29' Притиснулися трохи гравці Зорі до своїх воріт, проте Лестер ці захисні редути пройти не може.

27' Ундер потужно пробивав здалеку, трохи вище воріт пішов м'яч.

26' Пробивав по воротах Джастін з дальньої дистанції, але вище цілі пішов м'яч.

24' Ундер справа подавав у штрафний майданчик, але захисники Зорі вибили м'яч подалі.

22' Прат прямою ногою пішов на м'яч, але Назарина перший дістався до сфери. Штрафний для Зорі.

20' Кочергін з дальньої дистанції пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

18' Гладкий порушив правила проти Перейри у центрі поля.

16' Заміна в складі Лестера! Замість травмованого Сьоюнджи на поле вийшов Фофана.

15' Сьоюнджю на газоні лежить. Можливо гравцю Лестера знадобиться заміна.

14' Чимало м'яч знаходиться у центрі, по черзі захоплюють ініціативу команди.

12' Контролює м'яч Лестер, але до небезпеки справа не доходить.

11' Тим часом Брага у паралельному матчі виграє 2:0 в АЕКа.

9' Ундер наносив удар дальньої дистанції, але захисники заблокували цей удар і м'яч полетів у руки голкіперу.

7' Назарина пробивав по воротах, але влучив у стінку.

6' Кабаєв небезпечний стандарт заробив біля штрафного майданчику Лестера!

4' Абу-Ханна опинився на газоні після боротьби з Іхеаначо, свисток судді промовчав у цій ситуації.

3' Назарина класно віддав на Кочергіна, той прибрав Моргана і пробив по воротах, але Ворд потягнув цей удар.

1' Матч розпочався!

Гравці виходять на поле! Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Зоря прийматиме Лестер у рамках 5 туру групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 3 грудня, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45. Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

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