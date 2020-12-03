Скрипник назвав склад Зорі на матч з Лестером

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Ліги Європи Зоря прийме Лестер.
Актуально: Зоря - Лестер: онлайн-трансляція
Стартові склади команд:
Зоря: Васіль – Фаворов, Іванісеня, Абу Ханна, Циганікс – Юрченко, Назарина, Кочергін – Громов, Гладкий, Кабаєв.
Запасні: Шевченко, Мацапура, Луньов, Перовіч, Агапов, Алефіренко, Піддубний, Гринь, Саядманеш.
Лестер: Ворд – Перейра, Морган, Сьоюнджю, Джастін – Чодурі, Ндіді – Барнс, Прат, Ундер – Іхеаначо.
Запасні: Якуповіч, Столарчик, Фофана, Маддісон, Олбрайтон, Перес, Менді, Фукс, Томас, Лешабела, Флін, Нельсон.