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Гравці Реала виступають за відставку Зідана

Сьогодні 22:14 259 0
У Реалі незадоволені роботою головного тренера
Гравці Реала виступають за відставку Зідана
#Реал, #Зідан

Джерело - football.ua.

Декілька футболістів основного складу мадридського Реала сумніваються в тому, що головному тренеру Зінедіна Зідана варто залишатися на своєму посту.

Про це повідомляє COPE.

Велика кількість гравців продовжують довіряти французькому фахівцеві і готові йти за нього до кінця, якщо ситуація буде критичною. Але деякі більше не довіряють коуча.

Вони збентежені результатами, які Реал показує в поточному сезоні і їм складно знайти пояснення ситуації, що склалася.

Контракт Зідана розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, Реал визначився із кандидатами на заміну Зідана.

Раніше, Зідан відреагував на поразку від Шахтаря.

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