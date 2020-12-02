Гравці Реала виступають за відставку Зідана

Джерело - football.ua.
Декілька футболістів основного складу мадридського Реала сумніваються в тому, що головному тренеру Зінедіна Зідана варто залишатися на своєму посту.
Про це повідомляє COPE.
Велика кількість гравців продовжують довіряти французькому фахівцеві і готові йти за нього до кінця, якщо ситуація буде критичною. Але деякі більше не довіряють коуча.
Вони збентежені результатами, які Реал показує в поточному сезоні і їм складно знайти пояснення ситуації, що склалася.
Контракт Зідана розрахований до 2022 року.
Нагадаємо, Реал визначився із кандидатами на заміну Зідана.