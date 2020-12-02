Гравці Реала виступають за відставку Зідана

У Реалі незадоволені роботою головного тренера

Декілька футболістів основного складу мадридського Реала сумніваються в тому, що головному тренеру Зінедіна Зідана варто залишатися на своєму посту.

Про це повідомляє COPE.

Велика кількість гравців продовжують довіряти французькому фахівцеві і готові йти за нього до кінця, якщо ситуація буде критичною. Але деякі більше не довіряють коуча.

Вони збентежені результатами, які Реал показує в поточному сезоні і їм складно знайти пояснення ситуації, що склалася.

Контракт Зідана розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, Реал визначився із кандидатами на заміну Зідана.

Раніше, Зідан відреагував на поразку від Шахтаря.