Збірна Німеччини визначилась із майбутнім Лева

Збірна Німеччини не буде змінювати тренера

Провальне завершення Ліги націй не вплинуло на позиції Йоахіма Лева у збірній Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт DFB.

Сьогодні була проведена онлайн-конференція, на якій Лев, Біргофф і представники президії обговорили подальші умови співпраці. Усі визнали неприпустимість результату матчу проти Іспанії (0:6), однак головні завдання збірна Німеччини таки виконала – кваліфікація на Євро і збереження прописки в еліті Ліги націй.

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Лев спокійно може концентруватися на підготовці до континентального форуму з прицілом на відбір чемпіонату світу.

Чинний контракт 60-річного фахівця зі збірною Німеччини розрахований до літа 2022-го.