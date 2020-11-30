 Збірна Німеччини визначилась із майбутнім Лева | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:52 797
Луческу визначився із заявкою Динамо на матч з Ювентусом
Сьогодні 16:47 4996
Визначився суперник Митрофанова у першому титульному поєдинку
Сьогодні 14:40 1082
Лавриненко – найкращий тренер 11-го туру УПЛ
Сьогодні 13:10 444
Вербич - найкращий гравець 11-го туру УПЛ
Сьогодні 12:25 291
Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року
Сьогодні 11:48 990
Стадіон Наполі перейменують на честь Марадони
Сьогодні 11:25 527
Торонто оголосив про трансфер Леня
Сьогодні 09:38 469
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:51 667
Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік
Вчора 21:25 3133
Блоги
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 12:33 5131
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
28.11.2020 23:12 1756
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 978 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2446 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 584
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 628
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 805
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
28.11.2020 11:26 4137
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 540
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
27.11.2020 21:48 5934 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:48 Формула 1 Грожан хоче виступити на Гран-прі Абу-Дабі 47
18:32 Футбол Маліновський пропустить матч Ліги чемпіонів 275
18:15 Футбол Збірна Німеччини визначилась із майбутнім Лева 533
17:58 Футбол Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря 684
17:47 Теніс Визначилась можлива дата старту Australian Open 344
17:34 Футбол Буяльський травмувався у зіткненні з Гармашем на тренуванні 749
17:18 Футбол Азар пропустить матч з Шахтарем 630
16:59 Футбол Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала 1489
16:47 Футбол Луческу визначився із заявкою Динамо на матч з Ювентусом 4996
16:30 Теніс Костюк вирішила відкласти старт сезону 545
16:17 RunNews Останні бігові новини у подкасті Пейсмейкери 449
16:15 Футбол Матч Маріуполь - Динамо відбудеться у Києві 906
15:57 Футбол Металіст-1925 переміг Ниву, Миколаїв знищив Кристал. Результати 16 туру Першої ліги 1003
15:37 Формула 1 Фіттіпальді замінить Грожана на Гран-прі Сахіра 771
15:25 Футбол Динамо зацікавилося Кочергіним та Назаренком 1973
15:08 Бокс WBC підтримає бій Ф'юрі - Джошуа, - Сулейман 953
14:54 Футбол Волинь мінімально перемогла Кремінь у 16 турі Першої ліги 897
14:40 Бокс Визначився суперник Митрофанова у першому титульному поєдинку 1082
14:38 Футбол Габі завершив кар'єру в 37 років 1039
14:26 Блог Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони 394
14:26 Футбол Реал Сосьєдад - Вільяреал 1:1. Огляд матчу 785
14:11 Баскетбол Тимофієнко не зіграє проти Австрії через мікротравму 817
13:52 Футбол Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 797
13:52 Футбол Лейпциг цікавиться 16-річним хавбеком Дніпра-1 Ярмолюком 1024
13:40 Футбол Моурінью: Тоттенгем - не кінь, ми поні 1025

Збірна Німеччини визначилась із майбутнім Лева

Сьогодні 18:15 533 0
Збірна Німеччини не буде змінювати тренера
Збірна Німеччини визначилась із майбутнім Лева
#Лев, #Німеччина

Джерело - football24.ua.

Провальне завершення Ліги націй не вплинуло на позиції Йоахіма Лева у збірній Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт DFB.

Сьогодні була проведена онлайн-конференція, на якій Лев, Біргофф і представники президії обговорили подальші умови співпраці. Усі визнали неприпустимість результату матчу проти Іспанії (0:6), однак головні завдання збірна Німеччини таки виконала – кваліфікація на Євро і збереження прописки в еліті Ліги націй.

Актуально: Іспанія – Німеччина 6:0. Огляд матчу

Лев спокійно може концентруватися на підготовці до континентального форуму з прицілом на відбір чемпіонату світу.

Чинний контракт 60-річного фахівця зі збірною Німеччини розрахований до літа 2022-го.

Коментарі ()