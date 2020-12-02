 Маркевич: Верес може грати в Прем'єр-лізі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:14 4996
Ювентус - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:45 376
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:44 2224
Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 17:26 542
Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 15:52 967
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 15:33 811
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 15:15 6284
Верес здолав Маріуполь. Результати 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 14:55 1357
Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону
Сьогодні 13:33 2480
Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня
Сьогодні 13:00 1488
Блоги
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:42 718
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 566
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:22 5735 1
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 393
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 2180
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 915
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 678
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 2343
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 378
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
30.11.2020 23:09 426
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:44 Футбол Мораес вибув до кінця року 105
20:33 Футбол Вірт: Гравці Вереса отримають рекордні преміальні 406
20:16 Футбол Супряга: Динамо зробить все для перемоги над Ювентусом 776
19:56 Футбол Буяльський: Гра з Ювентусом нічого не вирішує 918
19:32 Футбол Баварія хоче переманити двох лідерів Боруссії М 631
19:17 Футбол Клопп може очолити збірну Німеччини 738
19:02 Пряма трансляція Зоря - Лестер: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 195
18:57 Футбол Маркевич: Верес може грати в Прем'єр-лізі 853
18:45 Футбол Ювентус - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу 376
18:45 Футбол Колос підсилився гравцем молодіжної збірної Словенії 689
18:24 Футбол Олександрія розібралася з Минаєм у Кубку України 897
18:22 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 214389
18:14 Футбол Вест Гем готує новий контракт для Моєса 755
17:58 Футбол Реал визначився із кандидатами на заміну Зідана 2253
17:45 Футбол Мілевський: Не розумію, як Луческу міг очолити Динамо після Шахтаря 1338 2
17:44 Футбол Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2224
17:32 Бокс Бій Джошуа – Пулєв відбудеться з глядачами 1424
17:26 Футбол Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 542
17:15 Футбол Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса 1225
16:59 Футбол Галатасарай готує трансфер Яремчука 1380
16:45 Бокс Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова 1431
16:32 Футбол Скрипник: Постараємося грати з Лестером на максимумі 1080
16:14 Футбол У захисника Барселони Роберто виявили коронавірус 941
15:59 Футбол Кейруша звільнили з посади головного тренера збірної Колумбії 1044
15:52 Футбол Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України 967

Маркевич: Верес може грати в Прем'єр-лізі

Сьогодні 18:57 853 0
Остап Маркевич прокоментував поразку від Вереса
Маркевич: Верес може грати в Прем'єр-лізі
#Верес, #Маріуполь, #Маркевич

Джерело - fcmariupol.com.

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич відреагував на поразку від Вереса у Кубку України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Складно сказати чого нам сьогодні не вистачило. Будемо розбиратися, аналізувати гру. Вітаю Верес з хорошою грою і хочу побажати їм удачі.

Я б не хотів шукати якісь виправдання. Є м'яч, є поле, є дві команди по 11 футболістів. От і все. Так, у нас така ситуація. Ми з неї виходимо. Ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу і хорошу боротьбу, яку сьогодні продемонстрували дві команди. Є складнощі, але я не хотів би про це говорити.

Чи здивував Верес? Чесно скажу, я аналізував гру суперника і можу сказати, що Верес на даний момент може грати в Прем'єр-лізі", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Верес здолав Маріуполь.

Коментарі ()