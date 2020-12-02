Маркевич: Верес може грати в Прем'єр-лізі

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич відреагував на поразку від Вереса у Кубку України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Складно сказати чого нам сьогодні не вистачило. Будемо розбиратися, аналізувати гру. Вітаю Верес з хорошою грою і хочу побажати їм удачі.

Я б не хотів шукати якісь виправдання. Є м'яч, є поле, є дві команди по 11 футболістів. От і все. Так, у нас така ситуація. Ми з неї виходимо. Ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу і хорошу боротьбу, яку сьогодні продемонстрували дві команди. Є складнощі, але я не хотів би про це говорити.

Чи здивував Верес? Чесно скажу, я аналізував гру суперника і можу сказати, що Верес на даний момент може грати в Прем'єр-лізі", - розповів Маркевич.