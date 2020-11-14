Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука

Роман Яремчук може змінити клуб

Форвард збірної України і Гента Роман Яремчук може змінити клубну прописку вже взимку.

Про це повідомляє Voetbalbelgie.

У послугах 24-річного українця зацікавлений Брюгге, а точніше головний тренер Філіп Клеман.

Брюгге вже намагалося домовитися з Гентом про трансфер Яремчука цього літа, але команда українця не хоче з ним розлучатися.

Контракт Яремчука розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні Яремчук провів 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Яремчук оформив історичний хет-трик у чемпіонаті Бельгії.