Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України

Гол Черненка приніс сенсаційну перемогу Агробізнесу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України волочиський Агробізнес зустрічався з полтавською Ворсклою.

За домовленістю клубів гру було перенесено до Полтави. То фактично клуб УПЛ був господарем протистояння. У першому таймі матчу Черненко вивів вперед клуб з Першої ліги. Цей гол став єдиним у зустрічі. Агробізнес вибив Ворсклу з турніру та вийшов до чвертьфіналу Кубку України.

Кубок України

1/8 фіналу, 2 грудня

Агробізнес - Ворскла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Черненко

Раніше, Верес переграв Маріуполь.