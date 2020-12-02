Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України волочиський Агробізнес зустрічався з полтавською Ворсклою.
За домовленістю клубів гру було перенесено до Полтави. То фактично клуб УПЛ був господарем протистояння. У першому таймі матчу Черненко вивів вперед клуб з Першої ліги. Цей гол став єдиним у зустрічі. Агробізнес вибив Ворсклу з турніру та вийшов до чвертьфіналу Кубку України.
Кубок України
1/8 фіналу, 2 грудня
Агробізнес - Ворскла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Черненко
Раніше, Верес переграв Маріуполь.