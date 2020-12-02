Вісім команд гарантували собі плей-оф Ліги чемпіонів

Відома половина учасників 1/8 фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 1 грудня, після чергових матчів групового етапу Ліги чемпіонів, місце в плей-оф гарантували вже 8 клубів.

В 1/8 фіналу навесні точно зіграють Баварія (Німеччина), Барселона і Севілья (обидва - Іспанія), Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі (всі - Англія), Ювентус (Італія) і Порту (Португалія).

Що стосується українських клубів, до Динамо втратило шанси на вихід в плей-оф, а ось Шахтар у своїй групі може стати як першим, так і останнім.

Нагадаємо, Шахтар знову обіграв Реал у Лізі чемпіонів.