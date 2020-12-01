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Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів

Сьогодні 19:47 550 0
Уучасть команди у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням
Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів
#Гірник-Спорт

Джерело - gornyak-sport.net.

Гравці команди з Горішніх Плавнів отримали статус "вільних агентів", також розформовано тренерський штаб "гірників".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент ФК Гірник-Спорт Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь Гірника-Спорт у наступному році під загрозою.  

Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус "вільних" агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.

Гірник-Спорт завершив першу частину сезону на четвертому місці Першої ліги, набравши 26 очок в 15 зіграних матчах. Команда з Горішніх Плавнів поступається лідеру першості Агробізнесу п'ятьма очками.

Раніше, Гірник-Спорт на виїзді переграв Прикарпаття.

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