Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів

Уучасть команди у чемпіонаті України у Першій лізі під великим питанням

Гравці команди з Горішніх Плавнів отримали статус "вільних агентів", також розформовано тренерський штаб "гірників".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент ФК Гірник-Спорт Петро Каплун на зібранні з тренерським штабом та гравцями команди повідомив, що клуб не отримав фінансування на другу частину чемпіонату і участь Гірника-Спорт у наступному році під загрозою.

Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус "вільних" агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом.

Гірник-Спорт завершив першу частину сезону на четвертому місці Першої ліги, набравши 26 очок в 15 зіграних матчах. Команда з Горішніх Плавнів поступається лідеру першості Агробізнесу п'ятьма очками.

Раніше, Гірник-Спорт на виїзді переграв Прикарпаття.