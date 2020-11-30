 Металіст-1925 переміг Ниву та інші матчу 16 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст-1925 переміг Ниву, Миколаїв знищив Кристал. Результати 16 туру Першої ліги
#Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 16 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 30 листопада

Нива - Металіст-1925 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Холод, 1:1 - 22 Порців, 1:2 - 61 Рібейро

Миколаїв - Кристал 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Порох, 2:0 - 38 Одарюк, 3:0 - 67 Кушніренко(П), 4:0 - 87 Войцеховський, 5:0 - 88 Войцеховський, 6:0 - 90 Войцеховський 

Прикарпаття - Гірник-Спорт 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Батюшин(П), 0:2 - 34 Твердохліб, 1:2 - 49 Барчук(П)

Нагадаємо, Волинь мінімально перемогла Кремінь.

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