Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри

Півзахисник Шахтаря Тете назвав європейські ТОП-клуби, в яких він хоче спробувати свої сили.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя найбільша мрія – грати за Барселону. Роналдінью, Рівалдо, Ромаріо та Роналдо представляли Барселону, і я хотів би долучитися до цього списку. Я також слідкую за Ліверпулем і Манчестер Юнайтед, і люблю кожного з них рівноцінно, хоча вони і суперники.

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Вони є найбільш традиційними клубами Англії. Я нейтральний, коли вони зустрічаються один з одним – добре підтримувати тих, хто перемагає. Було б чудово зіграти за когось із них", - розповів Тете.