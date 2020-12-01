 Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри | Футбол | Champion.com.ua
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Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри

Сьогодні 17:44 212 0
Тете прокоментував свою мрію
Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри
#Тете, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Шахтаря Тете назвав європейські ТОП-клуби, в яких він хоче спробувати свої сили.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя найбільша мрія – грати за Барселону. Роналдінью, Рівалдо, Ромаріо та Роналдо представляли Барселону, і я хотів би долучитися до цього списку. Я також слідкую за Ліверпулем і Манчестер Юнайтед, і люблю кожного з них рівноцінно, хоча вони і суперники.

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Вони є найбільш традиційними клубами Англії. Я нейтральний, коли вони зустрічаються один з одним – добре підтримувати тих, хто перемагає. Було б чудово зіграти за когось із них", - розповів Тете.

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