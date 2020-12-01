 Шахтер - Реал: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:16 4841
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 175
Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні
Сьогодні 10:10 554
Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом
Сьогодні 09:40 608
УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна
Сьогодні 08:24 2692
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 713
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 00:51 864
Легендарний Вейн Грецький допомагав українському народові під час війни
Сьогодні 00:29 4904 1
Збірна України обіграла Австрію та пробилась на Євробаскет-2022
Вчора 19:59 1496
Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря
Вчора 17:58 1963
Блоги
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком Valeriy Ruchka
29.11.2020 13:49 1138
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
29.11.2020 12:33 5374
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
28.11.2020 23:12 1827
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 1015 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2495 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 610
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 668
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 834
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
28.11.2020 11:26 4233
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 562
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:55 Баскетбол Україна - Австрія 70:67. Огляд матчу 174
10:40 Формула 1 У Гамільтона виявили коронавірус 175
10:25 Бокс Тайсон назвав сильні сторони Ф'юрі 745
10:10 Футбол Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні 554
09:55 Футбол Миколаїв - Кристал 6:0. Огляд матчу 307
09:40 Футбол Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом 608
09:25 Футбол Прикарпаття - Гірник-Спорт 1:2. Огляд матчу 410
09:10 Футбол Циганик анонсував зміни у СК Дніпро-1 989
08:56 Футбол Дженоа - Парма 1:2. Огляд матчу 431
08:40 Футбол Шахтар зіграє з Реалом, Атлетіко прийме Баварію. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів 597
08:24 Футбол УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна 2692
08:12 Футбол Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 713
08:08 Бокс Хей: Дюбуа поки не готовий перемогти Усика 870
07:26 Гімнастика Дерюгіна: Чи може наш президент зробити хоч щось для спортсменів? 953
07:16 Футбол Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 4841
00:51 Пряма трансляція Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 864
00:29 Хокей Легендарний Вейн Грецький допомагав українському народові під час війни 4904 1
30 Листопада 2020
23:57 Футбол Вест Гем розібрався з Астон Віллою у 10 турі АПЛ 2759
23:56 Футбол Ейбар переміг Бетіс у 11 турі Ла-Ліги 2474
23:45 Футбол Парма обіграла Дженоа у 9 турі Серії А 2462
23:31 Футбол Торіно – Сампдорія 2:2. Огляд матчу 2525
23:15 Футбол Ребров може пропустити матч Ліги чемпіонів 3056 1
23:09 Блог Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! 304
23:00 Бокс Українця прийняли у Всесвітній зал слави 3376
22:59 Футбол Сімеоне: Атлетіко необхідно обігрувати Баварію 2543

Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:16 4841 0
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів УЄФА. 5-й тур, група В
1 грудня 2020 року, 19:55
НСК Олімпійський, Київ (Україна)
Шахтар (Донецьк, Україна) - Реал (Мадрид, Іспанія) 

У п'ятому турі групового етапу Ліги Чемпіонів чемпіон України донецький Шахтар прийме на НСК Олімпійський мадридський Реал.

Шахтар

Після того, як українська команда дуже екстремальним складом здобула перемогу над іспанським грандом, вона не виграла жодного з наступних трьох матчів Ліги чемпіонів.

Наразі "гірники" відстають від німецької Боруссії Менхенгладбах, яка розгромила його із загальним рахунком 0:10, на чотири очки і випереджають  Інтер на два. Якщо команда програє, то не потрапити до плей-офф Ліги чемпіонів, але зможе поборотися з міланським суперником за вихід в Лігу Європи.

Донеччанам точно не допоможуть: Дентіньо, Коноплянка та Хочолава

Останні матчі Шахтаря

УПЛ Дніпро-1 - Шахтар 0:1

Ліга чемпіонів Боруссія М. - Шахтар 4:0

УПЛ Шахтар - Олександрія 1:1

УПЛ Динамо - Шахтар 0:3

Ліга чемпіонів Шахтар - Боруссія 0:6

Реал

Іспанська команда відстає від Боруссії М на один бал, оскільки втратила очки в половині матчів групового етапу, але перемога в цьому турі забезпечить їй 24-е поспіль потрапляння в плей-оф - це рекорд турніру. Поразка або нічия не означатиме виліт, але тоді в останньому турі їй доведеться постаратися перемогти німецький клуб.

Після закінчення міжнародної перерви Реал не тільки обіграв Інтер з рахунком 0:2, але і програв Алавесу 1:2. Разом з поразкою Зінедін Зідан знову втратив Едена Азара - у того травма, - зате зіграти проти Шахтаря, можливо, зможе Карім Бензема.

Останні матчі Реала

Ла-Ліга Реал Мадрид - Алавес 1:2

Ліга чемпіонів Інтер - Реал Мадрид 0:2

Ла-Ліга Вільярреал - Реал Мадрид 1:1

Ла-Ліга Валенсія - Реал Мадрид 4:1

Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Інтер 3:2

"Гірники", дійсно, демонструють не дуже хороші результати у внутрішньому чемпіонаті та у Реала ті ж самі проблеми. Та "вершкові" часто налаштовується на Лігу Чемпіонів по-особливому, тому мають взяти реванш.

Очні зустрічі

Команди проведуть четверту очну зустріч в історії. Вони грали один проти одного тільки на груповому етапі Ліги чемпіонів: в сезонах 2015-16 і 2020-21 рр. Два перші матчі виграв Реал: з рахунком 4:0 вдома і 3:4 на виїзді. В останньому з рахунком 2:3 переміг Шахтар.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Андрій П'ятов, Додо, Маркос Антоніо, Тарас Степаненко, Тете, Манор Соломон, Микола Матвієнко, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Валерій Бондар, Фернандо.

Реал: Куртуа, Менді, Варан, Мілітао, Васкес, Модрич, Каземіро, Кроос, Родриго, Асенсіо, Бензема.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, у команди Луїша Каштру буде мало шансів поборотися за перемогу, коефіцієнт на яку становить 7,8. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,8, а на те, що три очки візьме Реал – 1,3.

Цікаві факти

- Реал програв один з семи попередніх виїзних матчів проти українських команд в єврокубках.

- Після поразки від Динамо в 1999 р він Реал провів чотири виїзних матчі проти українських клубів і жодного разу не програв.

- Шахтар пропустив у трьох домашніх іграх поспіль;

- Реал забив у дев'яти поєдинках поспіль.

Пряма мова: 

Луїш Каштру:

"Ми прекрасно розуміємо, що ця гра абсолютно не пов'язана з попередніми матчами - і вдалими, і не дуже. У будь-якому випадку, ми готуємося до дуже складного поєдинку, адже він буде вирішальним для обох команд. Ми повинні бути сильними в обороні. Важливо продовжувати в тому ж дусі і не йти від того, що ми продемонстрували в першому поєдинку. Ми хочемо добитися перемоги, попри те, що у нас буде такий сильний опонент, як Реал".

Зінедін Зідан:

"Я бачу величезне бажання у наших гравців. У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають, кольори якого клубу вони захищають. Виступати в такому клубі - це велика честь.

Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Матч із Шахтарем найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день".

Прогноз Чемпіона: перемога Реала 3:0

Коментарі ()