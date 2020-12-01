Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів УЄФА. 5-й тур, група В 1 грудня 2020 року, 19:55 НСК Олімпійський, Київ (Україна) Шахтар (Донецьк, Україна) - Реал (Мадрид, Іспанія)

У п'ятому турі групового етапу Ліги Чемпіонів чемпіон України донецький Шахтар прийме на НСК Олімпійський мадридський Реал.

Шахтар

Після того, як українська команда дуже екстремальним складом здобула перемогу над іспанським грандом, вона не виграла жодного з наступних трьох матчів Ліги чемпіонів.

Наразі "гірники" відстають від німецької Боруссії Менхенгладбах, яка розгромила його із загальним рахунком 0:10, на чотири очки і випереджають Інтер на два. Якщо команда програє, то не потрапити до плей-офф Ліги чемпіонів, але зможе поборотися з міланським суперником за вихід в Лігу Європи.

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Останні матчі Шахтаря

УПЛ Дніпро-1 - Шахтар 0:1

Ліга чемпіонів Боруссія М. - Шахтар 4:0

УПЛ Шахтар - Олександрія 1:1

УПЛ Динамо - Шахтар 0:3

Ліга чемпіонів Шахтар - Боруссія 0:6

Реал

Іспанська команда відстає від Боруссії М на один бал, оскільки втратила очки в половині матчів групового етапу, але перемога в цьому турі забезпечить їй 24-е поспіль потрапляння в плей-оф - це рекорд турніру. Поразка або нічия не означатиме виліт, але тоді в останньому турі їй доведеться постаратися перемогти німецький клуб.

Після закінчення міжнародної перерви Реал не тільки обіграв Інтер з рахунком 0:2, але і програв Алавесу 1:2. Разом з поразкою Зінедін Зідан знову втратив Едена Азара - у того травма, - зате зіграти проти Шахтаря, можливо, зможе Карім Бензема.

Останні матчі Реала

Ла-Ліга Реал Мадрид - Алавес 1:2

Ліга чемпіонів Інтер - Реал Мадрид 0:2

Ла-Ліга Вільярреал - Реал Мадрид 1:1

Ла-Ліга Валенсія - Реал Мадрид 4:1

Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Інтер 3:2

"Гірники", дійсно, демонструють не дуже хороші результати у внутрішньому чемпіонаті та у Реала ті ж самі проблеми. Та "вершкові" часто налаштовується на Лігу Чемпіонів по-особливому, тому мають взяти реванш.

Очні зустрічі

Команди проведуть четверту очну зустріч в історії. Вони грали один проти одного тільки на груповому етапі Ліги чемпіонів: в сезонах 2015-16 і 2020-21 рр. Два перші матчі виграв Реал: з рахунком 4:0 вдома і 3:4 на виїзді. В останньому з рахунком 2:3 переміг Шахтар.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Андрій П'ятов, Додо, Маркос Антоніо, Тарас Степаненко, Тете, Манор Соломон, Микола Матвієнко, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Валерій Бондар, Фернандо.

Реал: Куртуа, Менді, Варан, Мілітао, Васкес, Модрич, Каземіро, Кроос, Родриго, Асенсіо, Бензема.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, у команди Луїша Каштру буде мало шансів поборотися за перемогу, коефіцієнт на яку становить 7,8. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,8, а на те, що три очки візьме Реал – 1,3.

Цікаві факти

- Реал програв один з семи попередніх виїзних матчів проти українських команд в єврокубках.

- Після поразки від Динамо в 1999 р він Реал провів чотири виїзних матчі проти українських клубів і жодного разу не програв.

- Шахтар пропустив у трьох домашніх іграх поспіль;

- Реал забив у дев'яти поєдинках поспіль.

Пряма мова:

Луїш Каштру:

"Ми прекрасно розуміємо, що ця гра абсолютно не пов'язана з попередніми матчами - і вдалими, і не дуже. У будь-якому випадку, ми готуємося до дуже складного поєдинку, адже він буде вирішальним для обох команд. Ми повинні бути сильними в обороні. Важливо продовжувати в тому ж дусі і не йти від того, що ми продемонстрували в першому поєдинку. Ми хочемо добитися перемоги, попри те, що у нас буде такий сильний опонент, як Реал".

Зінедін Зідан:

"Я бачу величезне бажання у наших гравців. У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають, кольори якого клубу вони захищають. Виступати в такому клубі - це велика честь. Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Матч із Шахтарем найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день".

Прогноз Чемпіона: перемога Реала 3:0