Пірло: Мората зіграє з Динамо

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло оцінив стартовий склад на матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Ті, хто грав більше, наприклад, Даніло і Хуан Куадрадо, можливо, відпочинуть в матчі з Динамо. Альваро Мората зіграє завтра, так як в суботу (матч серії А з Торіно - прим.) він буде дискваліфікований. Пауло Дибала буде готуватися до дербі з Торіно, враховуючи, що матч з Беневенто виявився для нього складним, ми не хочемо ризикувати.

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Деян Кулусевскі - футболіст, який чергував хороші виступи з менш успішними, але я задоволений тим, що він дає команді. Аарон Ремзі став для мене відкриттям, я не думав, що він такий чудовий і розумний", - сказав Пірло.