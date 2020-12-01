УАФ буде судитися з УЄФА

Українська асоціація футболу буде оскаржувати рішення УЄФА про технічну поразку збірної України у матчі Ліги націй із Швейцарією в арбітражний суд в Лозанні.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"До Української асоціації футболу надійшов повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА з мотивувальною частиною рішення щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Після ознайомлення з повним текстом документу наші міжнародні юридичні колеги вбачають ґрунтовні підстави для перегляду справи в CAS.

Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні. Підтримуємо й віримо в нашу збірну!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що поєдинок не відбувся у зв'язку із заборонами лікаря кантону Люцерн через появу нових випадків зараження коронавірусом в таборі збірної України.