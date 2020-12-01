 Циганик анонсував зміни у СК Дніпро-1 | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик анонсував зміни у СК Дніпро-1

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Журналіст - про позиції для підсилення і нові хорвати в Дніпро-1
Циганик анонсував зміни у СК Дніпро-1
#Дніпро-1, #Циганик

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у зимову паузу може підсилитися легіонерами із Хорватії на позиції нападника, двох вінгерів і центральної осі.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чи залишаться в Дніпро-1 орендовані гравці Шахтаря Ігнатенко й Піхальонок, за словами журналіста, вже питання.

Тобто зараз йде пошук. Є цікаві варіанти достатньо відомих прізвищ, достатньо відомих персонажів в українському футболі, які свого часу запалювали тут і дуже яскраво.

Є нові обличчя, які можуть з’явитися в середині поля. Йовічевич дуже активно працює на хорватському ринку - щодо тих молодих футболістів, яких знає, а він працював у загребському Динамо U-19 U-21, він зіграв проти всіх команд Хорватії, прекрасно знає тамтешню молодь, хто має потенціал, знає не лише ігрові, але й людські характеристики.

І 2-3 нові футболісти взимку з’являться. Будуть готувати трансфери і на літо, щоб наступного сезону боротися за єврокубки", - сказав Циганик.

Раніше, Циганик спростував інтерес Динамо до Кочергіна та Назаренка.

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