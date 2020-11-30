Циганик спростував інтерес Динамо до Кочергіна та Назаренка

Динамо не працює над трансфером півзахисника Зорі Владиславом Кочергіним або футболістом Дніпра-1 Олександром Назаренком.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз ніяких трансферних планів президент і тренер не обговорювали. Це робота агентів і клубів, щоб підняти ціну на гравців. Назаренко - хороший гравець, перспективний. Йовічевіч дуже на нього розраховує. Сумніваюся, що зараз Назаренко готовий вирішувати завдання в Лізі чемпіонів. Йому потрібно прогресувати.

Що стосується Кочергіна, то він добре виглядає, але на його позиції в Динамо багато конкурентів. Я говорив з цими футболістами, і вони нічого не підтвердили

Зараз немає конкретної розмови президента і тренера. Луческу ще не назвав прізвища тих, кого він хоче бачити в команді", - розповів Циганик.