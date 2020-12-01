 Шахтер - Реал смотреть онлайн матч Лига чемпионов 1.12.2020 футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Реал 2:0. Як це було

Вчора 21:49 12060 0
Шахтар - Реал 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар сенсаційно перемагає Реал на НСК Олімпійському і підвищує свої шанси на вихід у плей-оф ЛЧ!

90' Вінісіус проривався лівим флангом, але лише кутовий для Реалу.

90' 4 хвилини додав суддя до основного часу.

90' Кроос виконував подачу, але вийшло засильно.

89' Вінісіус заробив небезпечний штрафний у боротьбі з Майконом.

87' Контролює м'яч Шахтар на своїй половині поля. Реал намагається пресингувати, але не вдається "вершковим" відібрати снаряд.

85' Подвійна заміна в Шахтаря. Замість Коваленка вийшов Алан Патрік, а травмованого Дентіньо замінив Фернандо.

83' Дентіньо на газоні! Бразилець не зможе продовжити матч.

82' ГОООООЛ! Шахтар подвоює перевагу! Майкон віддав класний пас на Соломона, той прорвався до штрафного майданчика і пробив потужно у ближній кут! Без шансів для Куртуа.

81' Небезпечну подачу виконував гравець Реалу, на підборі був Модрич, але хорват влучив у захисника.

79' Вінісіус відібрав м'яч в Тете і прорвався у штрафний майданчик, але Бондар у підкаті відібрав снаряд.

77' Потрійна заміна в Реалу. Замість Едегора, Бензема та Родріго вийшов Іско, Маріано та Вінісіус.

75' Менді після розіграшу кутового пробивав по воротах, але Трубін забрав м'яч у руки.

73' Подвійна заміна від Каштру. Замість Марлоса на поле вийшов Майкон, а Тайсона змінив Соломон.

71' Модрич прорвався у штрафний майданчик, далі віддав на Васкеса, який виконував навіс, але вийшло засильно.

69' Тете отримав м'яч перед штрафним майданчиком і майже з місця наніс удар. Куртуа забрав снаряд у руки.

67' Тете класно прорвався по правому флангу і прострілив у центр, але удар Коваленка прийшовся на Варана.

65' Бензема класно відкрився по центру, але боковий суддя підняв прапорець.

63' Асенсіо запресенгував Додо і прострілював у штрафний майданчик, але Вітао вибив м'яч подалі.

61' Варан грубо зіграв проти Дентіньо у центрі поля. Штрафний на користь "гірників".

59' Подавав Кроос, Варан вистрибнув вище всіх і пробив по воротах, але Трубін забрав м'яч у руки.

58' Небезпечний штрафний удар заробив Менді біля воріт Шахтаря.

56' ГОООООЛ! Шахтар виходить вперед! Вибігли у контратаку гравці Шахтаря, Марлос прокинув м'яч у штрафний майданчик і Дентіньо вдало вбіг і пробив у дальній кут повз Куртуа!

53' Кутовий невдало розіграли "гірники", але на підборі вони були першими.

52' Тайсон прорвався у штрафний майданчик і пробив по воротах. Куртуа врятував свою команду.

49' Розіграли корнер "гірники", але захисники Реалу відбилися.

48' Матвієнко прорвався у штрафний майданчик і робив простріл, але Васкес у підкаті перевів м'яч на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується. Нічия на Олімпійському, хоча звісно "вершкові" мали більше шансів забити.

45' Крос прострілював з кутового під удар Едегору, але постріл норвежця вийшов несильним, м'яч в руках у Трубіна.

45' Тим часом у Києві пішов сніг, погодні умови можуть теж вплинути на результат.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Дентіньо у боротьбі з Вараном отримав пошкодження. Лежить на газоні бразилець.

41' Асенсіо подавав з лівого флангу, але Трубін вдало на виході зіграв і забрав м'яч у руки.

39' Додо намагався подати з правого флангу, але Менді накрив цей пас.

37' Дентіньо виконував подачу в штрафний майданчик, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

35' Модрич у центрі поля збив Марлоса. Штрафний на користь Шахтаря.

34' Родріго прокинув м'яч повз Коваленка, Віктор був змушений порушити правила.

32' Асенсіо пробив під поперечину з лівого краю штрафного, Трубін потягнув цей удар!

30' Пішла подача з кутового від "вершкових", але удар Начо без проблем парирував Трубін.

28' У черговій спробі атаки від Реала Менді забіг у положення "поза грою".

26' Досить обережно грають обидві команди. На кону місце в плей-оф ЛЧ.

24' Заміна в складі Шахтаря. Все ж не може Мораес продовжити матч, Дентіньо продовжить матч.

22' Контролює Шахтар м'яч на своїй поля, проте до гостроти справа поки не доходить.

20' Чимало фолів у центрі поля від обох команд, а ось небезпечних атак небагато.

18' Повернувся на поле Жуніор і продовжує поєдинок.

16' Мораес не може піднятися з газону. Лікарі на полі. Можливо, буде потрібно заміна.

14' Начо помилився з пасом, Мораес зміг перехопити передачу і прокинути його повз Варана. Француз був змушений заблокувати нападника і заробити жовту картку.

12' Модрич віддав класний пас на Бензема, француз пробив по воротах, але Трубін парирував цей удар.

10' Тайсон пробив з дальньої дистанції, але м'яч полетів вище воріт.

8' Бензема пасував на кут воротарського, куди набіг Асенсіо, іспанець пробив у дотик, але влучив у стійку.

6' Класно Тайсон прорвався у штрафний майданчик, віддавав пас на Коваленка, але Віктор підіграв собі рукою.

4' Пішла діагональна передача на Менді, але Додо скинув м'яч на Трубіна.

2' Родріго намагався виконати подачу з правого флангу, але у боротьбі з Тайсоном гравець Реалу вибив м'яч за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів на НСК Олімпійському!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар прийматиме Реал у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 1 грудня, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45. Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

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