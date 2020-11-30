Суркіс: Луческу мотивує Гармаша

Головний тренер Динамо Мірча Луческу знайшов підхід до півзахисника Дениса Гармаша.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

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"Дуелунд говорив, що Гармаш раніше останнім приходив на тренування, а тепер - завжди вчасно. Що з ним робить Луческу? Напевно, він його мотивує якимось чином. Напевно, він хоче грати. Він досвідчений футболіст, необхідний нашій команді, якщо буде в нормальних кондиціях. Думаю, якщо він повністю призведе себе в порядок, це досвідчений футболіст, який нам допоможе", - сказав Суркіс.