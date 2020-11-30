Луческу визначився із заявкою Динамо на матч з Ювентусом

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо відправиться у Турин на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса з 24 гравцями.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.
Заявка Динамо:
Воротарі - Бойко, Нещерет, Бущан
Захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв
Півзахисники - Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш
Нападники - Супряга, Родрігес, Клейтон