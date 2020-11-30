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Луческу визначився із заявкою Динамо на матч з Ювентусом

Сьогодні 16:47 4996 0
Стала відома заявка Динамо на матч з Ювентусом
Луческу визначився із заявкою Динамо на матч з Ювентусом
#Динамо, #Ювентус

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо відправиться у Турин на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса з 24 гравцями.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда.

Заявка Динамо:

Воротарі - Бойко, Нещерет, Бущан

Захисники - Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв

Півзахисники - Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш

Нападники - Супряга, Родрігес, Клейтон

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