Джерело - Чемпіон.
37-річний півзахисник Габі оголосив про завершення професійної кар'єри.
Про це повідомляє пресслужба Атлетіко.
Мадридський клуб став головним у кар'єрі іспанця. За "матрацників" Габі провів 417 ігор за 11 років і завоював 6 титулів.
Our legend Gabi has retired.— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 29, 2020
🏧 11 seasons in the first team
©️ 6 as captain
⚽ 417 games
🏆 6 titles
Thank you, Gabi ♥️
🔴⚪#AúpaAtleti pic.twitter.com/2ROxaup4Ub
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