37-річний півзахисник Габі оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба Атлетіко.

Мадридський клуб став головним у кар'єрі іспанця. За "матрацників" Габі провів 417 ігор за 11 років і завоював 6 титулів.

Our legend Gabi has retired.



🏧 11 seasons in the first team

©️ 6 as captain

⚽ 417 games

🏆 6 titles



Thank you, Gabi ♥️



🔴⚪#AúpaAtleti pic.twitter.com/2ROxaup4Ub