 Лідер Ювентуса Дибала може перейти до Атлетіко | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч Німеччина - Україна відбудеться у запланований час
Сьогодні 17:53 878
Ягупова претендує на звання MVP ігрового дня відбору на Євробаскет-2021
Сьогодні 18:50 221
Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція
Сьогодні 18:30 2370
Стролл сенсаційно виграв кваліфікацію в Туреччині, Мерседес поза ТОП-5
Сьогодні 18:10 275
Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 17:20 865
УЄФА оштрафував Динамо за недотримання протиепідемічних заходів уболівальниками на матчі ЛЧ
Сьогодні 17:09 608 1
Збірна України обрала форму на матч з Німеччиною
Сьогодні 14:47 1224
Команди живуть дуже ізольовано - Григорій Палій про матчі кваліфікації чемпіонату Європи
Сьогодні 14:38 515
Кройфорд - Брук: анонс і прогноз бою за титул WBO
Сьогодні 12:54 279
Німеччина - Україна: історія протистоянь
Сьогодні 12:45 679 1
Блоги
Німеччина - Україна: історія протистоянь
Німеччина - Україна: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:45 678 1
Фантастична комбінація збірної України в матчі проти Росії
Фантастична комбінація збірної України в матчі проти Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:17 4323
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу Дима Копий
Вчора 16:30 358
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 5860
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
Вчора 15:29 939
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 10881
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
12.11.2020 19:11 385
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
12.11.2020 19:00 7712
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
12.11.2020 16:09 376
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
12.11.2020 15:51 1076
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.11.2020 14:07 923 1
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
12.11.2020 13:29 1010
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
11.11.2020 22:31 3587
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею Андрій Твердохліб
11.11.2020 22:19 1661
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! Valeriy Ruchka
11.11.2020 18:39 4380 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:12 Футбол Лев оголосив заявку Німеччини на матч з Україною 112
20:02 Блог Монзуль вилучила гравця збірної Сан-Марино в матчі Ліги націй 374
19:51 Футбол Бенефіс Монзуль у Лізі націй. Огляд матчу Сан-Маріно - Гібралтар 548
19:45 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 44714 2
19:38 Хокей Кременчук розгромив Крижаних Вовків у 8 турі УХЛ 350
19:25 Кіберспорт Dneprodym у напруженій боротьбі переміг Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України 356
19:11 Блог Варто згадати. Шалена гармата Назаренка збірній Німеччини 229
19:09 Формула 1 Шалена кваліфікація Гран-прі Туреччини. Огляд 693
18:50 Баскетбол Ягупова претендує на звання MVP ігрового дня відбору на Євробаскет-2021 221
18:37 Футбол Мальта перемогла Андорру, Сан-Маріно та Гібралтар сильнішого не виявили в 5 турі Ліги націй 384
18:30 Футбол Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція 2370
18:26 Футбол Грецькі арбітри розсудять матч Швейцарія - Україна 670
18:10 Формула 1 Стролл сенсаційно виграв кваліфікацію в Туреччині, Мерседес поза ТОП-5 275
17:53 Футбол Матч Німеччина - Україна відбудеться у запланований час 878
17:37 Футбол Барселона - найкращий клуб Іспанії XXI століття, Реал - 2-й 882
17:25 Кіберспорт eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі 791
17:20 Футбол Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу 865
17:09 Футбол УЄФА оштрафував Динамо за недотримання протиепідемічних заходів уболівальниками на матчі ЛЧ 608 1
16:51 Футбол Дибала може перейти в Атлетіко 1137
16:40 Блог Блискавка! Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Німеччини 686
16:38 Хокей Сокіл без проблем переміг Білий Барс у 8 турі УХЛ 1036
16:25 Футбол Барселона має намір підписати Ольмо 1196
16:13 Футбол Німеччина здала тести на коронавірус перед матчем з Україною 2631
15:54 Футбол Енергія розгромила Реал-Фарму, вінницька Нива обіграла Рубікон. Результати 11 туру Другої ліги 266
15:43 Футбол Манчестер Сіті готує трансфер Мессі 1777

Дибала може перейти в Атлетіко

Сьогодні 16:51 1137 0
У переході гравця збірної Аргентини зацікавлений його співвітчизник Дієго Сімеоне
Дибала може перейти в Атлетіко
#Атлетіко, #Дибала, #Ювентус, #Мората

Джерело - https://www.ua-football.com/ua/foreign/spain/1605361621-dibala-mozhe-pereyti-v-grand-ispaniyi.html.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може взимку опинитися в мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє tntsports.

Дибалу під час зимового вікна можуть обміняти на Альваро Морату, котрий перебуває в оренді у туринців з іспанського клубу.

У переході гравця збірної Аргентини зацікавлений його співвітчизник Дієго Сімеоне. 

Керівники “матрацників” підтримують бажання тренера і окрім повноцінного трансферу Альваро Морату можуть запропонувати 35 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче продовжити контракт з Дибалою.

Коментарі ()