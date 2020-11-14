У переході гравця збірної Аргентини зацікавлений його співвітчизник Дієго Сімеоне

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може взимку опинитися в мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє tntsports.

Дибалу під час зимового вікна можуть обміняти на Альваро Морату, котрий перебуває в оренді у туринців з іспанського клубу.

У переході гравця збірної Аргентини зацікавлений його співвітчизник Дієго Сімеоне.

Керівники “матрацників” підтримують бажання тренера і окрім повноцінного трансферу Альваро Морату можуть запропонувати 35 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче продовжити контракт з Дибалою.