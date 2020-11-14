Нападник Ювентуса Пауло Дибала може взимку опинитися в мадридському Атлетіко.
Про це повідомляє tntsports.
Дибалу під час зимового вікна можуть обміняти на Альваро Морату, котрий перебуває в оренді у туринців з іспанського клубу.
У переході гравця збірної Аргентини зацікавлений його співвітчизник Дієго Сімеоне.
Керівники “матрацників” підтримують бажання тренера і окрім повноцінного трансферу Альваро Морату можуть запропонувати 35 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче продовжити контракт з Дибалою.