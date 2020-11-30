Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року

Джерело - Цензор.Нет.
Медіасервіс Megogo переміг у тендері на трансляцію Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Ліги конференцій до 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.Нет.
Сума тендеру була рекордною для України - між 20 і 30 млн євро.
Основними конкурентами MEGOGO були Медіа Група Україна (Футбол 1/2/3, Oll.Tv), 1+1, Setanta Sports, Sweet TV та Воля-кабель.
Oll TV та телеканали Футбол 1/2/3 не зможуть показувати єврокубки з наступного літа.
Нагадаємо, MEGOGO продав 100 тисяч платних переглядів бою Усик - Чісора.