 Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року | Футбол | Champion.com.ua
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Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року

Сьогодні 11:48 453 0
Oll TV та телеканали Футбол 1/2/3 не зможуть показувати єврокубки з наступного літа
Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року
#Ліга чемпіонів, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Megogo

Джерело - Цензор.Нет.

Медіасервіс Megogo переміг у тендері на трансляцію Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Ліги конференцій до 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

Сума тендеру була рекордною для України - між 20 і 30 млн євро.

Основними конкурентами MEGOGO були Медіа Група Україна (Футбол 1/2/3, Oll.Tv), 1+1, Setanta Sports, Sweet TV та Воля-кабель.

Oll TV та телеканали Футбол 1/2/3 не зможуть показувати єврокубки з наступного літа.

Нагадаємо, MEGOGO продав 100 тисяч платних переглядів бою Усик - Чісора.

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