MEGOGO продав 100 тисяч платних переглядів бою Усик - Чісора

Сервіс MEGOGO продав 100 тисяч платних переглядів бою Олександр Усик - Дерек Чісора.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"За моєю інформацією, на MEGOGO зібралося близько 100 тисяч передплатників. Так, у них були технічні проблеми. Але це показує рівень складності трансляції спортивного контенту. Ви пам'ятаєте, що було минулого року з OLL.TV. Зараз у нас все добре, але для MEGOGO це нова історія. Чув, у них і Ліга чемпіонів почалася досить складно. Іноді так трапляється.

Точно так же бій показувався і в Англії. Там ціна перегляду становила 18 фунтів. Придбали підписку близько 200 тисяч глядачів. Тобто, канал Sky Sports зібрав близько 4 мільйонів. Плюс були і спонсорські відрахування.

До речі, MEGOGO лаяли і за те, що були спонсори. Ринок слабкий, і вони хотіли максимізувати дохід від підписок і спонсорства. Напевно, потрібно порадити колегам, щоб наступного разу вони пропонували трансляцію без спонсорства, яка буде трохи дорожче, і зі спонсорством", - розповів Денисов.