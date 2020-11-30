У цій групі шанси є у всіх команд

Джерело - Marca.

Донецький Шахтар буде наційлений на перемогу в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Про це заявив головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Група, в якій ми виступаємо, дуже складна. Але ми не перестаємо вірити в успіх, і питання виходу з групи буде вирішуватися в матчі з Реалом. Перед нами складне завдання, але ми віримо в себе. Ми завжди хочемо дивувати своєю стратегією, хочемо, щоб наші рішення доставляли проблеми Реалу і вели нас до успіху", - заявив тренер

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"Ми будемо грати не так, як в Мадриді, будуть деякі зміни, які все ж будуть націлені на перемогу в матчі. У цій групі шанси як і раніше є у всіх команд, думаю, все вирішиться в останньому турі. Ми дійсно вважаємо, що нам під силу знову обіграти Реал", - сказав Каштру.

Нагадаємо, Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1.