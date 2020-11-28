 Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1 у 11 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1 у 11 турі УПЛ
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Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1 у 11 турі УПЛ

Сьогодні 21:22 2911 2
Єдиний гол у матчі на рахунку Тете
Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1 у 11 турі УПЛ
#Шахтар, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ СК Дніпро-1 приймав донецький Шахтар.

Гостям вдалося забити гол у ворота дніпрян лише на 88-ій хвилині - відзначився Тете.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 28 листопада

СК Дніпро-1 - Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Тете

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Олександр Сафронов, Артем Довбик, Ігор Когут (Дмитро Коркішко 80), Сергій Булеца (Олексій Чичиков 73), Єгор Ярмолюк (Сергій Кравченко 74), Сергій Логінов, Лукас Тейлор, Франциско Ді Франко, Владислав Дубінчак (Андрій Цуріков 61), Олександр Сваток

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Маркос Антоніо (Алан Патрік 46), Марлос (Тарас Степаненко 90), Тете, Манор Соломон (Тайсон 46), Микола Матвієнко, Майкон (Віктор Коваленко 61), Маркіньос Сіпріано, Валерій Бондар, Фернандо

Попередження: Майкон 51, Алан Патрік 61, Марлос 89.

Раніше, Динамо перемогла Ворсклу у 11 турі УПЛ.

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