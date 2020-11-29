Григорчук: Мрію повернутися в Україну і стати чемпіоном

Наставник Шахтаря Роман Григорчук, під керівництвом якого команда здобула довгоочікуване чемпіонство, бажає повернутися в Україну.

Про це заявив сам фахівець.

"У грі присутня драма. Ми двічі по ходу матчу програвали і змогли вирвати перемогу. На останніх хвилинах ми забили. У напруженій грі ми змогли здобути перемогу і це дуже здорово. Радість була просто неймовірна.

15 років цей клуб не вигравав золоті медалі. Люди зачекалися. Для всіх уболівальників і керівництва це була довгоочікувана перемога. Слава богу, що ми її здобули. Дуже і дуже багато людей сьогодні в Солігорську щасливі.

Була серйозна боротьба за перше місце: п'ять-шість команд боролися за золоті медалі. Через це було цікаво і складно.

Ми поспілкуємося з Вернидубом. У такі моменти потрібно спокійно зателефонувати і поговорити. Нам є що сказати один одному. Така телефонна розмова обов'язково відбудеться.

Я мрію повернутися в Україну і виграти з командою чемпіонство, а також хочу потрапити з командою в групу Ліги чемпіонів", - сказав Григорчук.