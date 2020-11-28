Григорчук: Залишаюся у Шахтарі ще на один сезон

Головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук після перемоги в чемпіонаті Білорусі залишається у клубі.

Про це заявив сам фахівець.

"Все чудово. Я щасливий, ми всі щасливі, я вітаю всіх людей, які хотіли цієї перемоги. Я щасливий, тому що вдалося допомогти тим людям, які давно заслужили. Багато років роблять для цього чемпіонства все, і вони його отримали, це неймовірно. Це величезний імпульс для подальшого розвитку. Тут всі розумні люди керівники, всі прекрасно розуміють, у них великі цілі.

Вони розуміють, що нам потрібно не піддатися ніяким емоціям. Нам потрібно тверезо все оцінити, нам потрібно зробити цілий ряд кроків, щоб влітку в єврокубках бути здатними довго там затриматися.

Ми при будь-якому результаті не планували розлучатися, я не планував йти, тому що у нас була домовленість і контрактні зобов'язання на півтора року, тобто на цю частину чемпіонату і на наступний сезон. Так що все за планом йде в цьому відношенні", - сказав Григорчук.