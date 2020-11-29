Зідан назвав головну проблему Реала

У матчі з Алавесом гравці Реала не зуміли змінити динаміку гри.

Про це заявив головний тренер мадридців Зінедін Зідан.

"Я не можу це пояснити. Сьогодні ми чергували хороші періоди з поганими. Коли суперник забиває на третій хвилині, все стає дуже складно. Зараз це наша реальність. Ми повинні продовжувати працювати, допомагати гравцям відновитися. У нас немає стабільності.

Початок сьогоднішнього матчу - найгірше для Реала в сезоні. Ми не зуміли змінити динаміку гри, і це турбує і хвилює мене. Ми відчуваємо великі проблеми зі стабільністю і з травмами. Це не виправдання, це реальність", - сказав Зідан.