Лукаку взимку може перейти до Реала

Джерело - UA-футбол.
Нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку може стати гравцем мадридського Реала.
Про це повідомляє Don Balon.
Мадридці готові заплатити за 27-річного бельгійця 85 мільйонів євро в зимове трансферне вікно, щоб вирішити проблеми з нападниками.
Нагадаємо, що Інтер купив форварда у Манчестер Юнайтеда влітку 2019 року за 83 мільйони євро.
У нинішньому сезоні Лукаку взяв участь в семи матчах Серії А, відзначившись сімома забитими м'ячами і двома результативними передачами.
Раніше, Манчестер Сіті хотів підписати Лукаку.