Лукаку взимку може перейти до Реала

Футболіст покликаний вирішити проблему з нападниками

Нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку може стати гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє Don Balon.

Мадридці готові заплатити за 27-річного бельгійця 85 мільйонів євро в зимове трансферне вікно, щоб вирішити проблеми з нападниками.

Нагадаємо, що Інтер купив форварда у Манчестер Юнайтеда влітку 2019 року за 83 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Лукаку взяв участь в семи матчах Серії А, відзначившись сімома забитими м'ячами і двома результативними передачами.

Раніше, Манчестер Сіті хотів підписати Лукаку.