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Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом

Сьогодні 13:32 749 0
Манчестер Сіті планує підписати Ліонеля Мессі
Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом
#Мессі, #Манчестер Сіті, #Барселона

Джерело - football24.ua.

City Football Group, яка контролює Манчестер Сіті, продовжує шукати можливість підписання Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє The Times.

Манчестер Сіті готовий запропонувати Мессі контракт на 10 років – до 43-річного віку. Якщо аргентинець погодиться на такий варіант, то проведе кілька сезонів у команді Жузепа Гвардіоли, після чого може продовжити кар'єру в одному з 8-ми клубів-партнерів. Це, зокрема, японська Йокогама, австралійський Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирона, Монтевідео Сіті тощо.

Якщо Лео вирішить завершити кар'єру гравця, то допрацює залишок контракту в статусі глобального посла консорціуму City Football Group, представляючи його інтереси у світі.

Раніше, Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо.

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