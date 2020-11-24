Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом

Джерело - football24.ua.
City Football Group, яка контролює Манчестер Сіті, продовжує шукати можливість підписання Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє The Times.
Манчестер Сіті готовий запропонувати Мессі контракт на 10 років – до 43-річного віку. Якщо аргентинець погодиться на такий варіант, то проведе кілька сезонів у команді Жузепа Гвардіоли, після чого може продовжити кар'єру в одному з 8-ми клубів-партнерів. Це, зокрема, японська Йокогама, австралійський Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирона, Монтевідео Сіті тощо.
Якщо Лео вирішить завершити кар'єру гравця, то допрацює залишок контракту в статусі глобального посла консорціуму City Football Group, представляючи його інтереси у світі.
Раніше, Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо.