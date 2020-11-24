Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом

Манчестер Сіті планує підписати Ліонеля Мессі

City Football Group, яка контролює Манчестер Сіті, продовжує шукати можливість підписання Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє The Times.

Манчестер Сіті готовий запропонувати Мессі контракт на 10 років – до 43-річного віку. Якщо аргентинець погодиться на такий варіант, то проведе кілька сезонів у команді Жузепа Гвардіоли, після чого може продовжити кар'єру в одному з 8-ми клубів-партнерів. Це, зокрема, японська Йокогама, австралійський Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Жирона, Монтевідео Сіті тощо.

Якщо Лео вирішить завершити кар'єру гравця, то допрацює залишок контракту в статусі глобального посла консорціуму City Football Group, представляючи його інтереси у світі.

Раніше, Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо.