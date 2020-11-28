Челсі в січні розпочне переговори з Алабою

Джерело - football.ua.
У підписанні захисника Баварії Давіда Алаби зацікавлений Челсі.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Агент футболіста Піні Захаві планує почати переговори з керівництвом "пенсіонерів" вже в січні 2021 року, коли з'явиться можливість укласти між клубом і гравцем попередню угоду.
У поточному сезоні Алаба провів у футболці мюнхенського гранда 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Алаба не залишить Баварію до кінця сезону.