 Чеснаков: Ворскла протиставить Динамо команду гру | Футбол | Champion.com.ua
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Чеснаков: Ворскла протиставить Динамо команду гру

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Чеснаков: Ворскла протиставить Динамо команду гру
#Ворскла, #Динамо

Джерело - zbirna.com.

Ворскла у грі з Динамо постарається показати командну гру.

Про це розповів захисник полтавського клубу Володимир Чеснаков.

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"Готувалися ми до нього у звичайному режимі. Хоча, звичайно, не буду приховувати, що суперник не рядовий. Динамо – це гранд українського футболу, зараз кияни займають перше місце в чемпіонаті, тому матч буде для нас не рядовим, будемо змагатися з лідером, і треба докласти максимум зусиль, щоб домогтися позитивного результату.

Ми протиставимо киянам командну гру в обороні. Постараємося не давати господарям проводити швидкі атаки. Думаю, ми сильні бойовим духом. Якщо будемо грати один за одного, у нас все вийде", - сказав Чеснаков.

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