Рух зіграв внічию з Маріуполем в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух у 10 турі УПЛ на власному полі зіграв внічию з Маріуполем.
Актуально: У Маріуполі спалах коронавірусу
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України – УПЛ
10 тур, 20 листопада
Рух – Маріуполь 0:0
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Федорчук, Мартинюк, Русин, Климчук (Притула, 87), Бойчук Б., Кондраков (Кухаревич, 87)
Маріуполь:Кудрик, Чоботенко, Велєв, Мишньов, Очеретько (Кожевніков 78), Горбунов (Байдал 88), Бондаренко, Танковський (Доброхотов 75), Муравський, Кулієв (Петерман 46), Стасюк
Попередження: Мартинюк (86)