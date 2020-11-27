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Гравці Барселони погодилися на зниження зарплат

Вчора 22:55 301 0
Основна причина такого рішення - непроста економічна ситуація у клубі
Гравці Барселони погодилися на зниження зарплат
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони досягло угоди з гравцями про зниження зарплат.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Основна причина такого рішення - непроста економічна ситуація у клубі. Спочатку на такий крок пішли чотири футболісти, тепер їх підтримала інша команда.

Дане рішення дозволить клубу заощадити близько 122 мільйони євро. Відзначимо, що спочатку керівництво розраховувало, що сума буде дорівнювати 190 мільйонам.

Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.

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