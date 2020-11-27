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Денисов: Луческу - не чарівник, цей сезон довів

Вчора 23:39 237 0
Спеціаліст прокоментував поразку Динамо від Барселони
Денисов: Луческу - не чарівник, цей сезон довів
#Денисов, #Луческу, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

З київського Динамо менше спитають за виступи у Лізі чемпіонів, ніж з Шахтаря.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"З Динамо менше спитають в Лізі чемпіонів, ніж з Шахтаря. Немає того очікування, до якого 20 років тому нас привчив київський клуб. Для Динамо, можливо, сезон вже відбувся. Кияни вийшли з непростої ситуації у кваліфікації й потрапили в груповий етап. Уже по суті все відбулося. Вони вже нікому нічого не винні.

Чекати від Динамо результату в Лізі чемпіонів після матчів з Яблонцем не варто. Потрібно, щоб пам'ять у вболівальників була довшою. Луческу - не Йода. Він у футбол не зіграє. І вище свого ресурсу він теж стрибнути не може. Луческу - не чарівник. Цей сезон довів. У Лізі чемпіонів дива не сталося.

Перше місце в чемпіонаті обумовлено тим, що і з чим зараз бореться Шахтар. Все досить очевидно і з точки зору результату проти такої Барселони.

Напевно тепер буде менше розмов про великі трансфери: як продають Миколенка і Супрягу. Якби хоча б за кожен забитий гол Супрязі додавали мільйон в трансферну вартість, то на жаль... Сім мільйонів з нулем голів в чемпіонаті України - виглядає чийсь фантазією, або умислом, щоб кудись хлопця продати", - сказав Денисов.

Раніше, Шевчук заявив, що зараз Шахтар опустився на дно.

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