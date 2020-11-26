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Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно

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Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно
#Шахтар, #Шевчук

Джерело - ТК Футбол.

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів матч з менхенгладбаською Боруссією (0:4) показав, що Шахтар знаходиться у поганій фізичній формі.

Про це заявив ексгравець гірників В'ячеслав Шевчук.

"На цей час Шахтар знаходиться в поганій фізичній формі, також є проблеми з психологією, немає впевненості у своїх силах, тому зараз такий період. Я чув, що казав головний тренер Шахтаря Луїш Каштру, я з ним не згоден. Для мене цифри - це порожнє місце, я не побачив якість гри від Шахтаря. Команда зараз не може використовувати вихід з оборони, немає високого пресингу, є в середній лінії контроль м'яча, але цього мало зараз. Статистика, хто контролює м'яч - не перевага, це не гольові моменти. На мій погляд, зараз Шахтар опустився на дно і потрібно знову засукати рукава і працювати над усіма компонентами гри.

Я не думаю, що нічим додати, просто зараз команда перебуває в такому стані психологічному, ні впевненості. Маючи таких гравців в наявності, команда повинна бути більш агресивна, високий темп повинен бути, контроль м'яча набагато швидше повинен бути. Це все передається з чемпіонату України, де у Шахтаря там також немає переваги, а як вона повинна з'явитися в Лізі чемпіонів? Тому Шахтар повинен знову серйозно працювати в усіх напрямках розвитку гри.

Для мене зрозуміло, що Шахтар - команда для Ліги чемпіонів. Ліга Європи - це зовсім інший турнір, в якому Шахтар перевершував багатьох своїх суперників. Ліга чемпіонів - це інший турнір, інша якість, інша інтенсивність гри. Зараз є реальний шанс залишитися в Лізі Європи і продовжити виступи в єврокубках, тому команда повинна бути сконцентрована, в останніх матчах Ліги чемпіонів взяти очки і продовжити виступи в Лізі Європи", - сказав Шевчук.

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