Білан почав працювати з командою з 10 жовтня у статусі в.о.

Джерело - Чемпіон.

Виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу Нива Ігор Білан позбувся приставки і відтепер працюватиме на посаді повноцінно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішенням керівництва клубу Ігоря Білана призначено головним тренером. Ігор Ігорович виконував обов'язки наставника команди з 10-го жовтня цього року. Під його керівництвом команда провела десять матчів у чемпіонаті Першої ліги, здобувши чотири перемоги, дві нічиїх та чотири поразки.

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