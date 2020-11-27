Джерело - Чемпіон.
Виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу Нива Ігор Білан позбувся приставки і відтепер працюватиме на посаді повноцінно.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Рішенням керівництва клубу Ігоря Білана призначено головним тренером. Ігор Ігорович виконував обов'язки наставника команди з 10-го жовтня цього року. Під його керівництвом команда провела десять матчів у чемпіонаті Першої ліги, здобувши чотири перемоги, дві нічиїх та чотири поразки.
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Раніше, Ниву вигнали зі стадіону у Тернополі.