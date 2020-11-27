Ниву вигнали зі стадіону у Тернополі

До кінця осінньо-зимової частини сезону команда гратиме не у Тернополі

Ниві заборонили грати на тернопільському міському стадіоні до кінця осінньо-зимової частини сезону.

Про це повідомляє телекомпанія TV-4.

Клуб отримав від керівництва арени листа про те, що після останнього домашнього матчу газон футбольного поля зазнав значних пошкоджень.

Тому агроном стадіону заборонив проведення домашніх матчів на стадіоні через несприятливі погодні умови.

Додамо, що в жодному іншому місті України з цієї причини не забороняли проведення матчів ні в УПЛ, ні у Першій, ні у Другій лігах.

Відтак Нива уже провела один домашній матч 15 туру Першої ліги у місті Волочиськ Хмельницької області з Кристалом, на черзі - поєдинок з одним із лідерів чемпіонату, харківським Металістом 1925 (30 листопада).