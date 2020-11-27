 Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 3720
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
Сьогодні 20:16 1
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:42 475
Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація
Сьогодні 18:25 411
Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд
Сьогодні 16:19 636
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:35 28745
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 881
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 407
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 541
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1303
Блоги
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 1162
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:05 356
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 262
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:35 28742
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа Valeriy Ruchka
Вчора 22:11 983
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:16 Футбол ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією 1
20:10 Футбол Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря 59
19:55 Бокс Валуєв висловився щодо бою Тайсон - Джонс 193
19:40 Футбол Павелко: Суперники України шукають хитрощі, щоб змагатися в кабінетах 418
19:25 Футбол Лунін потрапив до заявки Реала на матч з Алавесом 372
19:10 Бокс Дюбуа та Джойс провели зважування перед боєм 379
19:06 Пряма трансляція Минай - Зоря: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 136
18:55 Футбол Десна звернулася до Павелка щодо ситуації зі стадіоном 454
18:42 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 475
18:40 Бокс Гірн висловився про виставковий бій Тайсон - Джонс 529
18:33 Беттінг ТОП-5 провідних онлайн-казино України 388
18:25 Футбол Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація 411
18:14 Беттінг 1xbet чи Фаворит спорт: де краще ставити на футбол? 434
18:09 Біатлон Джима та Бех візьмуть участь в індивідуальній гонці Кубка світу 645
17:59 Пряма трансляція Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 152
17:55 Футбол Роналду пропустить матч з Беневенто 519
17:51 Беттінг Як робити ставки на футбол? 489
17:40 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав результативного форварда з чемпіонату Польщі 686
17:39 Блог Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо 1166
17:31 Пряма трансляція Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 174
17:25 Бокс Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера 266
17:11 Теніс WTA планує змінити назви категорій турнірів 639
17:05 Блог Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? 357
16:58 Пряма трансляція Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 303
16:55 Футбол Ниву вигнали зі стадіону у Тернополі 1662

Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря

Сьогодні 20:10 59 0
Команда розпочала підготовку до наступного матчу
Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - iSport.ua.

Донецький Шахтар розпочав підготовку до чергового туру чемпіонату України, в якому команда зіграє проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Підопічні Луїша Каштру провели відновне тренування після виїзного поєдинку в Лізі чемпіонів проти Боруссії М, в якому донеччани програли з рахунком 0:4. 

Заняття тривало близько години і складалося з розминки і тактичних вправ. Після цього ті гравці, які зіграли в єврокубковому матчі, перейшли до відновлювальних процедур, а решта провели двосторонку.

Відзначається, що в загальну групу повернувся Тайсон, а ось Владислав Вакула, який в п'ятницю, 27 листопада, відіграв за молодіжний склад, був відсутній на тренуванні.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 - Шахтар відбудеться в суботу, 28 листопада, в Дніпрі на Дніпро-Арені. Початок зустрічі - о 19:30.

Раніше, Бензема може пропустити матч з Шахтарем.

Коментарі ()