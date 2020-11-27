Тайсон повернувся до загальної групи Шахтаря

Команда розпочала підготовку до наступного матчу

Донецький Шахтар розпочав підготовку до чергового туру чемпіонату України, в якому команда зіграє проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Підопічні Луїша Каштру провели відновне тренування після виїзного поєдинку в Лізі чемпіонів проти Боруссії М, в якому донеччани програли з рахунком 0:4.

Заняття тривало близько години і складалося з розминки і тактичних вправ. Після цього ті гравці, які зіграли в єврокубковому матчі, перейшли до відновлювальних процедур, а решта провели двосторонку.

Відзначається, що в загальну групу повернувся Тайсон, а ось Владислав Вакула, який в п'ятницю, 27 листопада, відіграв за молодіжний склад, був відсутній на тренуванні.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 - Шахтар відбудеться в суботу, 28 листопада, в Дніпрі на Дніпро-Арені. Початок зустрічі - о 19:30.

Раніше, Бензема може пропустити матч з Шахтарем.