Бензема може пропустити матч з Шахтарем

Карім Бензема може не відновитися до матчу проти Шахтаря

Нападник Реала Карім Бензема продовжує відновлюватися від травми та ризикує пропустити найближчі матчі команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Бензема під час тренування "вершкових" у п'ятницю займався окремо від основи Реала. Він продовжує відновлення після ушкодження привідного м'яза.

Бензема зазнав травми ще на початку листопада в протистоянні з Валенсією. Француз імовірно пропустить матч проти Алавеса в суботу, а також ризикує не полетіти до Києва на поєдинок групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

Раніше, Реал обіграв Інтер у 4 турі Ліги чемпіонів.