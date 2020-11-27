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Бензема може пропустити матч з Шахтарем

Сьогодні 15:27 621 0
Карім Бензема може не відновитися до матчу проти Шахтаря
Бензема може пропустити матч з Шахтарем
#Бензема, #Реал, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Нападник Реала Карім Бензема продовжує відновлюватися від травми та ризикує пропустити найближчі матчі команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Бензема під час тренування "вершкових" у п'ятницю займався окремо від основи Реала. Він продовжує відновлення після ушкодження привідного м'яза.

Бензема зазнав травми ще на початку листопада в протистоянні з Валенсією. Француз імовірно пропустить матч проти Алавеса в суботу, а також ризикує не полетіти до Києва на поєдинок групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

Раніше, Реал обіграв Інтер у 4 турі Ліги чемпіонів.

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