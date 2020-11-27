Бензема може пропустити матч з Шахтарем

Джерело - football24.ua.
Нападник Реала Карім Бензема продовжує відновлюватися від травми та ризикує пропустити найближчі матчі команди Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
Бензема під час тренування "вершкових" у п'ятницю займався окремо від основи Реала. Він продовжує відновлення після ушкодження привідного м'яза.
Бензема зазнав травми ще на початку листопада в протистоянні з Валенсією. Француз імовірно пропустить матч проти Алавеса в суботу, а також ризикує не полетіти до Києва на поєдинок групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.
У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.