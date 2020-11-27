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Роналду пропустить матч з Беневенто

Сьогодні 17:55 516 0
Наставник Ювентуса надав гравцеві відпочинок
Роналду пропустить матч з Беневенто
#Роналду, #Ювентус

Джерело - iSport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не візьме участь в найближчому матчі команди проти Беневенто в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Головний тренер старої сеньйори Андреа Пірло вирішив надати зоряному футболістові відпочинок, через те, що у нього видався вельми насичений місяць. Роналду в листопаді зіграв в 5 матчах за Ювентус (3 - в Серії А і 2 - в Лізі чемпіонів) і в 2 поєдинках за збірну Португалії в Лізі націй.

Поки невідомо, чи повернеться Роналду до поєдинку проти Динамо в ЛЧ, але зате у Пірло є інша приємна новина - в лад повернувся захисник Леонардо Бонуччі, який пропустив два останні поєдинки туринського клубу через травму, отриману в таборі збірної Італії.

Нагадаємо, матч Беневенто - Ювентус відбудеться в суботу, 28 листопада, о 19:00 за київським часом. А ось поєдинок проти Динамо в Лізі чемпіонів проведуть в середу, 2 грудня.

Раніше, Роналду повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів.

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