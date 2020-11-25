Роналду повторив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Чергове досягнення Кріштіану Роналду

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив гол у ворота Ференцвароша в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Для 35-річного португальця це 70-й м'яч, забитий в домашніх матчах його команд в ЛЧ. За цим показником, який є рекордним в історії турніру, Роналду зрівнявся з нападник Барселони Ліонелем Мессі.

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Відзначимо, що Кріштіану Роналду залишається найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів - 132 голи. На другій сходинці в рейтингу Ліонель Мессі (118).